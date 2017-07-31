Суд в Орле арестовал пациента психбольницы, ранившего полицейских

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Суд в Орле заключил под стражу до 27 сентября сбежавшего из психиатрической больницы пациента, который ранил двоих полицейских и взял одного из них в заложники, говорится в сообщении Заводского районного суда Орла.

Уроженец Орловской области 1989 года рождения 26 июля сбежал из психиатрической больницы, где проходил лечение. На следующий день, попытавшись неудачно ограбить цветочный магазин, он сбежал на такси и, подъехав к дому в Воскресенском переулке, попытался проникнуть в одну из квартир.

Прибывших на место происшествия полицейских мужчина ранил ножом, выхватил табельное оружие у сотрудницы полиции, взял ее в заложники и пошел в центральный парк Орла. По пути он несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка, которые прибыли на помощь коллегам. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. В отношении ранее судимого 28-летнего жителя Орла было возбуждено дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

"Заводской районный суд Орла избрал в отношении гражданина, покушавшегося на жизнь сотрудников полиции, меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель суда, подозреваемый взят под стражу до 27 сентября. Обвинение ему еще не предъявлялось, сообщили РИА Новости в следственном управлении.

Суд учел, что находясь на свободе, мужчина может "продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и потерпевшим, уничтожить доказательства и скрыться от суда и следствия". Также суд принял во внимание тот факт, что фигурант дела, являясь подозреваемым в совершении тяжкого преступления против собственности, проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в областной психиатрической больнице, но сбежал оттуда.

"Указанные обстоятельства суд признал исключительными при разрешении вопроса о применении в отношении подозреваемого меры пресечения, судом не установлено наличие у подозреваемого заболевания, исключающего возможность его содержания под стражей", — отмечает суд.