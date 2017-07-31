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Происшествия

Суд в Орле арестовал пациента психбольницы, ранившего полицейских

17:3931.07.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фотоНаручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Суд в Орле заключил под стражу до 27 сентября сбежавшего из психиатрической больницы пациента, который ранил двоих полицейских и взял одного из них в заложники, говорится в сообщении Заводского районного суда Орла.

Работа полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уроженец Орловской области 1989 года рождения 26 июля сбежал из психиатрической больницы, где проходил лечение. На следующий день, попытавшись неудачно ограбить цветочный магазин, он сбежал на такси и, подъехав к дому в Воскресенском переулке, попытался проникнуть в одну из квартир.

Прибывших на место происшествия полицейских мужчина ранил ножом, выхватил табельное оружие у сотрудницы полиции, взял ее в заложники и пошел в центральный парк Орла. По пути он несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка, которые прибыли на помощь коллегам. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. В отношении ранее судимого 28-летнего жителя Орла было возбуждено дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

"Заводской районный суд Орла избрал в отношении гражданина, покушавшегося на жизнь сотрудников полиции, меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Лондонская Национальная галерея. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Смотров
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Как пояснил РИА Новости представитель суда, подозреваемый взят под стражу до 27 сентября. Обвинение ему еще не предъявлялось, сообщили РИА Новости в следственном управлении.

Суд учел, что находясь на свободе, мужчина может "продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и потерпевшим, уничтожить доказательства и скрыться от суда и следствия". Также суд принял во внимание тот факт, что фигурант дела, являясь подозреваемым в совершении тяжкого преступления против собственности, проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в областной психиатрической больнице, но сбежал оттуда.

"Указанные обстоятельства суд признал исключительными при разрешении вопроса о применении в отношении подозреваемого меры пресечения, судом не установлено наличие у подозреваемого заболевания, исключающего возможность его содержания под стражей", — отмечает суд.

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