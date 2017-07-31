Власти Архангельской области мобилизуют все ресурсы по ЧП в Карпогорах

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил профильным ведомствам мобилизовать все силы и ресурсы для восстановления электричества в селе Карпогоры, где накануне в результате ЧП несколько тысяч человек остались без света, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В понедельник состоялось оперативное заседание правительства Архангельской области, где на повестке дня главным вопросом стала чрезвычайная ситуация в Пинежском районе, произошедшая вечером 30 июля.

По данным регионального ГУМЧС около 700 домов с населением до 5 тысяч человек в селе Карпогоры Архангельской области с воскресенья остаются без электроснабжения из-за непогоды.

"Для скорейшего восстановления коммунальной инфраструктуры и надлежащих условий жизнедеятельности в пострадавших от стихии Карпогорах необходимо мобилизовать все силы и ресурсы. Чрезвычайная ситуация в Карпогорах связана с погодными катаклизмами, сильнейшим ураганом. Нужно отметить, что все службы сработали оперативно.

Обеспечены необходимые решения для того, чтобы все социальные учреждения работали и выполняли свою задачу в интересах жителей", — сказал Орлов.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится на контроле правительства региона.

"Вместе с руководством района и профильными специалистами оцениваем масштабы ущерба и определяем объёмы необходимых ресурсов. Основная часть мероприятий по устранению негативных последствий должна быть выполнена в течение ближайших суток, ремонтные работы на котельной и других объектах — в соответствии с технологическими графиками", — акцентировал глава области

По поручению губернатора региона в 23.00 воскресенья из Архангельска в Карпогоры были направлены более 20 спасателей ГУ МЧС России по Архангельской области и регионального агентства государственной противопожарной службы для проведения восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения, оказания методической и практической помощи по определению ущерба.

По предварительным оценкам, ущерб составляет около четырёх миллионов рублей.

По словам главы Пинежского района Александра Хромцова, в Карпогорах активно работают бригады энергетиков. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения: четыре из пяти скважин уже работают. В больничном городке Карпогорской ЦРБ есть вода и освещение.

К вечеру 1 августа в Карпогорах ожидают прибытия вагона со 100 упаковками шифера.

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