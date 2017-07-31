Главу московской фирмы приговорили к тюрьме за убийство президента компании

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гендиректор одной из московских фирм Геннадий Гаврилец приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство своего предшественника 20 лет назад, сообщает в понедельник прокуратура Москвы.

Установлено, что мужчина хотел завладеть прибылью фирмы и имел разногласия с ее президентом. Он заплатил четырем сообщникам 20 тысяч долларов за убийство и сообщил им о месте работы жертвы и его автомобиле. Один из сообщников в итоге убил президента фирмы около дома по Шипиловскому проезду, выстрелив по нему пять раз из пистолета ТТ.

Четверо сообщников уже были осуждены Мосгорсудом в январе 2000 года и получили длительные сроки лишения свободы, а сам гендиректор, объявленный в международный розыск, был задержан в июне 2016 года в аэропорту "Шереметьево".

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Гаврильца к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.

Он был осужден по статье УК РФ об организации убийства из корыстных побуждений по найму.