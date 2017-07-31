Глава Заполярья прокомментировала задержание мурманских чиновников

МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в понедельник призвала коллег оказывать всестороннюю помощь следствию при расследовании уголовного дела против замглавы аппарата правительства региона и замруководителя подведомственной структуры, а также подчеркнула, что никакие посты не дают права на неприкосновенность.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против заместителя аппарата правительства Эдуарда Никрашевского, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По решению суда он помещен под стражу. Также задержан заместитель руководителя ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" Георгий Благодельский.

"Определять, виновны ли эти люди в инкриминируемых им деяниях, будет следствие и суд. Комментировать работу органов безопасности и правоохранительных органов я не буду и не вправе. Я уже говорила, что никакие посты и чины не являются индульгенцией, никому не дают право на неприкосновенность", — отметила Ковтун.

Она подчеркнула, что уверена в профессионализме органов безопасности и следствия. "Наша сегодняшняя задача — оказывать всестороннее содействие и помощь при расследовании. А тем, кто рассматривает свое рабочее место как доходное место, надо помнить о том, что за все придется отвечать рано или поздно по всей строгости закона", — добавила глава региона.

Никрашевскому предъявлено обвинение по статье "мошенничество с использованием служебного положения". По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский по предварительному сговору с Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал указание последнему о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области.

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