Глава Заполярья прокомментировала задержание мурманских чиновников

МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в понедельник призвала коллег оказывать всестороннюю помощь следствию при расследовании уголовного дела против замглавы аппарата правительства региона и замруководителя подведомственной структуры, а также подчеркнула, что никакие посты не дают права на неприкосновенность.
"Определять, виновны ли эти люди в инкриминируемых им деяниях, будет следствие и суд. Комментировать работу органов безопасности и правоохранительных органов я не буду и не вправе. Я уже говорила, что никакие посты и чины не являются индульгенцией, никому не дают право на неприкосновенность", — отметила Ковтун.
Она подчеркнула, что уверена в профессионализме органов безопасности и следствия. "Наша сегодняшняя задача — оказывать всестороннее содействие и помощь при расследовании. А тем, кто рассматривает свое рабочее место как доходное место, надо помнить о том, что за все придется отвечать рано или поздно по всей строгости закона", — добавила глава региона.
Никрашевскому предъявлено обвинение по статье "мошенничество с использованием служебного положения". По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский по предварительному сговору с Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал указание последнему о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области.