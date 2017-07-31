На Алтае начали проверку после смерти девочки из-за долгого ожидания скорой

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Росздравнадзор начал проверку по случаю смерти девочки с инвалидностью на Алтае после длительного ожидания скорой помощи, заявили РИА новости в ведомстве.
Спустя несколько часов, в связи с отсутствием необходимого оборудования несовершеннолетняя пациентка была доставлена в медицинское учреждение краевой столицы, где через несколько дней скончалась от имеющегося у нее заболевания. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю начинает проверку по данному инциденту", — заявили в Росздравнадзоре.