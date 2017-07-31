На Алтае начали проверку после смерти девочки из-за долгого ожидания скорой

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Росздравнадзор начал проверку по случаю смерти девочки с инвалидностью на Алтае после длительного ожидания скорой помощи, заявили РИА новости в ведомстве.

Ранее СК Алтайского края сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка-инвалида в больнице Барнаула. По данным ведомства, 31 мая 2017 года в районную больницу Угловского района была доставлена 10-летняя девочка, которая, являясь инвалидом с рождения, имела ряд заболеваний и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

Спустя несколько часов, в связи с отсутствием необходимого оборудования несовершеннолетняя пациентка была доставлена в медицинское учреждение краевой столицы, где через несколько дней скончалась от имеющегося у нее заболевания. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю начинает проверку по данному инциденту", — заявили в Росздравнадзоре.