Завершено расследование дела водителя, сбившего "обстрелявшего" его ребенка

Предприниматель Владимир Бельский, подозреваемый в умышленном наезде на ребенка, в Приозерском городском суде. 16 марта 2017

Предприниматель Владимир Бельский, подозреваемый в умышленном наезде на ребенка, в Приозерском городском суде. 16 марта 2017

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против водителя автомобиля в Ленинградской области, который сбил ребенка, чтобы проучить его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Бельского, обвиняемого в совершении преступлений… "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего", "побои", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 марта в городе Приозерск двое детей играли на дороге, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Водитель одного из автомобилей, рассерженный таким поведением, сбил одного из детей.

Затем мужчина ударил ребенка, поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда полиции, сообщают следователи. Отмечается, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина мужчина был задержан в кратчайшие сроки. Согласно сообщению, Бельский вину не признал и до сих пор выдвигает свою версию произошедшего.

Отмечается, что правоохранители провели весь комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего и все назначенные экспертизы. В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, добавляет СК.