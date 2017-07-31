Житель Екатеринбурга, бивший сына головой об асфальт, получил девять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил 39-летнего мужчину, который бил своего четырехлетнего сына головой об асфальт, к девяти годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", — сообщает прокуратура.
По данным СУСК, по делу было допрошено более 20 свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические.