В Татарстане осудили на шесть лет женщину, ударившую ножом фельдшера скорой

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Набережночелнинский городской суд приговорил местную жительницу Евгению Рябову к шести годам колонии общего режима за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи, сообщает прокуратура Татарстана.

Как защитить работников скорой помощи от нападений? Выдавать врачам травматическое оружие

Ввести особую ответственность за нападение на сотрудников скорой

Обеспечить охрану бригад на выездах Результаты 8.7% Выдавать врачам травматическое оружие

67.1% Ввести особую ответственность за нападение на сотрудников скорой

24.1% Обеспечить охрану бригад на выездах Все опросы Голосовать

"Рябова признана виновной в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимая по решению суда должна выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

В суде установлено, что вечером 25 марта бригада медиков прибыла оказать помощь пятимесячной девочке в поселке ГЭС в Набережных Челнах. В это время хозяин квартиры и его знакомая распивали спиртное. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии пьяная женщина, как установлено, ударила медика кухонным ножом в спину. Однако фельдшер оказала активное сопротивление и сумела покинуть квартиру.

Свою вину Рябова признала лишь частично.