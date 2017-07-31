В Татарстане осудили на шесть лет женщину, ударившую ножом фельдшера скорой

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Набережночелнинский городской суд приговорил местную жительницу Евгению Рябову к шести годам колонии общего режима за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи, сообщает прокуратура Татарстана.
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Кроме того, подсудимая по решению суда должна выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
В суде установлено, что вечером 25 марта бригада медиков прибыла оказать помощь пятимесячной девочке в поселке ГЭС в Набережных Челнах. В это время хозяин квартиры и его знакомая распивали спиртное. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии пьяная женщина, как установлено, ударила медика кухонным ножом в спину. Однако фельдшер оказала активное сопротивление и сумела покинуть квартиру.
Свою вину Рябова признала лишь частично.