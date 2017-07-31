Суд отменил три штрафа, назначенные метрополитену Петербурга после взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отменил три постановления Ространснадзора о назначении Петербургскому метрополитену административных наказаний после взрыва в апреле, сообщает метрополитен.

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" оспаривает в суде ряд постановлений Ространснадзора об административных штрафах по итогам проверки, проведенной в апреле. Согласно картотеке Ленинского районного суда, метро подало 17 жалоб на постановления управления Ространснадзора по СЗФО. По одной из жалоб, касающейся штрафа в размере 50 тысяч рублей, судом в конце июня было принято решение в пользу Ространснадзора.

"Ленинским районным судом Санкт-Петербурга принято решение об отмене трех постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора по итогам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГУП "Петербургский метрополитен" в период с 4 по 28 апреля 2017 года в связи с существенным нарушением процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ", — говорится в сообщении.

По информации метрополитена, суд также признал незаконными действия управления Ространснадзора в части привлечения метро к ответственности за нарушения требований постановления правительства РФ от 5 апреля 2017 года, которое вступило в законную силу 14 апреля.

"Таким образом, метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ", — отмечается в сообщении.

В мае замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщал журналистам, что среди причин трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга есть и человеческий фактор, а именно плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности. Черток пояснял, что недобросовестное отношение сотрудников метрополитена к своим обязанностям стало одной из причин, по которым трагедию не удалось предотвратить.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.