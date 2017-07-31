Режим ЧС введен в Славянском районе Кубани из-за африканской чумы свиней

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Славянском районе Кубани, в связи с этим районный глава ввел режим ЧС, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

Как отмечает ведомство, 27 июля был отобран паталогический материал от павших свиней на территории свиноводческого предприятия ООО АПК "Петровский" в станице Петровская Славянского района. Исследования в ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория" выявили в материале вирус африканской чумы свиней. Уточняется, что на ферме содержатся 4502 головы.

"Принято решение об отчуждении свиней, содержащихся в очаге инфекции на территории свиноводческого предприятия ООО АПК "Петровский" Славянского района", – говорится в сообщении.

Для предупреждения возникновения и ликвидации вируса специалисты ведомства признали "эпизоотическим очагом африканской чумы свиней" территорию свиноводческого предприятия ООО АПК "Петровский". Кроме того, признана первой угрожаемой зоной территория радиусом 5 километров от свиноводческого предприятия ООО АПК "Петровский", включая станицу Петровскую. Второй угрожаемой зоной признана территория радиусом 10 километров от эпизоотического очага.

Отмечается также, что глава муниципального образования Славянского района ввел режим "Чрезвычайная ситуация".

"В настоящее время оборудовано 5 круглосуточных контрольно-пропускных постов с дезбарьерами. Для их заправки задействовано 2 единицы автотранспортной техники. Проводятся подворные обходы ЛПХ граждан, расположенных в первой и второй угрожаемых зонах", – отмечается в сообщении.

Специалисты управления совместно с госветуправлением Кубани проводят работу по локализации очага инфекции и недопущению дальнейшего распространения заболевания на территории региона, добавили в управлении.