В Петербурге сотрудники Росгвардии изъяли арсенал оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте оружия в Петербурге, у которых изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

"В одном из пригородов Санкт-Петербурга сотрудники СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии оказали силовую поддержку оперативникам регионального главка МВД России при задержании граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия на территории Петербурга. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо граждан в возрасте от 27 до 56 лет", — говорится в сообщении.

Во время обысков в местах проживания и в гараже подозреваемых были изъяты 16 единиц различного огнестрельного оружия, его составные части и патроны разного калибра. Боеприпасы на месте происшествия обследовали специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).