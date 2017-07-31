В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ранении беременной ножом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала подозреваемого в ранении беременной жены ножом в живот, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным местных СМИ, вечером 29 июля в роддоме на Суворовском переулке местный житель ножом ранил в живот свою беременную жену , после чего скрылся. Пострадавшую прооперировали, младенца извлекли. Сейчас оба находятся в реанимации.

"В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из службы участковых уполномоченных задержан подозреваемый в причинении ранений собственной супруге, находившейся в роддоме", — сказала Ирина Волк.

Она отметила, что мужчина задержан у себя в квартире. Его передали в региональное управление СК, где в отношении него расследуется уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Мотив его поступка выясняется.

По информации СУСК, по делу уже назначен комплекс экспертиз, продолжается допрос свидетелей, также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости задержанного.

Также ведомство отмечает, что в ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и обратиться в суд с ходатайством о его аресте.