Почти 49 тысяч человек остались без света в двух федеральных округах России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Почти 49 тысяч бытовых потребителей в Центральном и Приволжском федеральных округах одномоментно оставались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

Поясняется, что 30 и 31 июля из-за дождя и грозы в Республике Марий Эл, Кировской, Костромской и Рязанской областях происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ТСО – ОАО "Коммунэнерго").

"Максимально без электроснабжения оставались бытовые потребители общей численностью около 48,4 тысячи человек, 17,9 МВт. 31 июля в 1.33 электроснабжение потребителей Рязанской области восстановлено в полном объеме. В остальных регионах аварийно-восстановительные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.00 мск 31 июля без электроснабжения суммарно оставались около 12,55 тысячи человек, мощность — 4,7 МВт; ситуация остается на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Так, в Кировской области по состоянию на 06.00 без электроснабжения оставались около 4,15 тысячи бытовых потребителей в 42 населенных пунктах и один социально значимый объект. Мощность отключенных потребителей – 1,4 МВт. В том числе в зоне ответственности "Коммунэнерго" – около 3,18 тысячи человек, 1,2 МВт. По данным "Кировэнерго", по ситуации на 08.00 работы по восстановлению электроснабжения находились в завершающей стадии. Задействовано шесть бригад в составе 16 человек и шесть единиц техники.

В Костромской области по состоянию на 06.00 без электроснабжения оставались около 2,9 тысячи бытовых потребителей в 34 населенных пунктах и 10 социально значимых объектов. Мощность отключенных потребителей – 1,3 МВт. В зоне ответственности ТСО отключенных потребителей нет. В Марий Эл без электроснабжения оставались около 5,5 тысячи бытовых потребителей в 52 населенных пунктах, 39 социально значимых объектов. Мощность отключенных потребителей – 2 МВт. В зоне ответственности ТСО отключенных потребителей нет.