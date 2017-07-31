Житель Новокузнецка сжег машину сожителя жены и четыре стоящие рядом авто

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Новокузнецка, который поджег автомобиль сожителя своей жены, но от огня пострадали еще четыре припаркованные рядом иномарки, сообщили РИА Новости в понедельник в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье около 4.00 местного времени (00.00 мск) в Новобайдаевском районе. Загорелись пять автомобилей, расположенных на парковке рядом с жилым домом. Стражи порядка установили, что машины пострадали в результате поджога.

"Злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег Toyota Camry, машина была практически полностью уничтожена. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Кроме этого, в ходе пожара частично пострадали еще четыре иномарки: Hyundai Solaris, Mercedes-Benz 200, Chevrolet Lacetti и Nissan Tiida. Все они были припаркованы в непосредственной близости от сгоревшей машины", — сказали в ГУМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, муж сожительницы потерпевшего. Как выяснили полицейские, пока супруги проходят процедуру развода, женщина вместе с новым возлюбленным проживает в квартире мужа, и на этой почве между ними регулярно происходят скандалы. После очередного конфликта новокузнечанин напился, взял бутылку растворителя, облил жидкостью решетку радиатора Toyota, поджег ее и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества", мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. "Ущерб, причиненный действиями подозреваемого другим автовладельцам, будет взыскан в гражданском порядке. Его общая сумма устанавливается", — добавили в ведомстве.