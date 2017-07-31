В Краснодаре пьяный автомойщик угнал машину, въехал в четыре авто и сбежал

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Пьяный автомойщик из Молдавии угнал в Краснодаре автомобиль, столкнулся с четырьмя припаркованными машинами и сбежал, забыв в бардачке свой паспорт, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Как отметили в УМВД, автоинспекторы установили владельца угнанной машины, который несколько часов перед этим оставил ее на автомойке по улице Демченко в Краснодаре. Мойщика не удалось найти на рабочем месте, однако спустя несколько дней оперативники его задержали.
"Тридцатилетний уроженец Республики Молдова, проживающий в Краснодаре более двух лет, не стал отпираться и сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что на преступление его толкнуло алкогольное опьянение и желание покататься по ночному городу", – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина арестован.