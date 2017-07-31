В Красноярске возбудили дело после пропажи тринадцатилетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. В Красноярске после безвестного исчезновения 13-летнего мальчика и длительных поисков возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что 19 июля следователи получили от полиции материалы проверки о безвестном исчезновении 13-летнего Романа Семенова. Он проживал с матерью и, по ее словам, склонен к бродяжничеству. Следователи не исключают, что ребенок может заниматься попрошайничеством в одном из районов города.

"Учитывая, что розыск не дал положительных результатов и о судьбе ребенка длительное время ничего не известно, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела отрабатывается круг общения ребенка, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время будут допрошены родственники, друзья, одноклассники мальчика.