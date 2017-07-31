В Приангарье тушат 21 лесной пожар на площади 3,5 тысячи гектаров

ИРКУТСК, 31 июля – РИА Новости. На землях лесного фонда в Иркутской области за субботу и воскресенье ликвидировано 11 пожаров на площади 860 гектаров, действующим остается 21 пожар на площади почти 3,5 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В минувшие выходные дни на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 11 пожаров на общей площади 701,5 га, покрытых лесом, и 159 га редколесья. Действующими оставался 21 пожар. Общая площадь этих возгораний составляет 2407 га, покрытых лесом, и 908 га не лесной территории", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого в зоне постоянного космического наблюдения находятся 11 пожаров на севере региона. Их общая площадь более 30 тысяч гектаров. Областной комиссией по чрезвычайным ситуациям тушение этих возгораний признано нецелесообразным из-за больших экономических затрат и отсутствия угрозы населенным пунктам.

Для тушения лесных пожаров 30 июля был задействован 241 человек, в том числе 121 пожарный-десантник, а также 48 единиц наземной техники.

Сегодня чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в семи территориях области.