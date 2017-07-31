В Приамурье пьяный мужчина избил полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Жителя Приамурья обвиняют в том, что он в пьяном состоянии избил полицейского после падения с лошади, сообщает региональное СУСК России.
"Сотрудник полиции, выйдя из автомобиля, потребовал от мужчины прекращения противоправных действий, однако сельчанин попытался скрыться, но не удержался в седле и упал с лошади, при этом животное протащило наездника некоторое расстояние по земле", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "страж порядка догнал нарушителя и потребовал от него проследовать в отдел полиции для составления административного протокола".
Уголовное дело в отношении местного жителя направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче его в суд.