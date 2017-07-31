В Приамурье пьяный мужчина избил полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Жителя Приамурья обвиняют в том, что он в пьяном состоянии избил полицейского после падения с лошади, сообщает региональное СУСК России.

По версии следствия, в мае инспектор отдела ГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району заметил местного жителя, который пьяным выехал верхом на лошади в центр проезжей части перед служебным автомобилем, нарушая правила дорожного движения.

"Сотрудник полиции, выйдя из автомобиля, потребовал от мужчины прекращения противоправных действий, однако сельчанин попытался скрыться, но не удержался в седле и упал с лошади, при этом животное протащило наездника некоторое расстояние по земле", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "страж порядка догнал нарушителя и потребовал от него проследовать в отдел полиции для составления административного протокола".

"В ответ на законные требования сотрудника полиции мужчина повалил его на землю и, сев сверху, нанес со значительной силой не менее трех ударов кулаком в голову и левое плечо, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, причинившие легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении местного жителя направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче его в суд.