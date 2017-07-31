В Тыве полностью восстановили электроснабжение после шторма

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в Кызыле и районах Тывы, где массовые отключения электричества произошли после субботнего шторма, сообщили в понедельник РИА новости в республиканском главке МЧС.

В субботу в Кызыле порывы ветра достигали 20 метров в секунду, выпало 12 миллиметров осадков. В спорткомплексе рухнул купол ледового зала, было подтоплено восемь улиц, без света остались около 100 многоэтажных и двух тысяч частных домов. В одном из сел республики была повреждена кровля дома культуры. После шторма никто не пострадал.

"Электроснабжение восстановлено и в Кызыле, и во всех районах республики", — сказал собеседник агентства.

Согласно сообщению спасателей, в понедельник в республике ожидаются грозы, сильные дожди, усиление северо-западного ветра до 16-21 метра в секунду, возможен град.