В Тыве полностью восстановили электроснабжение после шторма

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в Кызыле и районах Тывы, где массовые отключения электричества произошли после субботнего шторма, сообщили в понедельник РИА новости в республиканском главке МЧС.
"Электроснабжение восстановлено и в Кызыле, и во всех районах республики", — сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению спасателей, в понедельник в республике ожидаются грозы, сильные дожди, усиление северо-западного ветра до 16-21 метра в секунду, возможен град.