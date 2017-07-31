В Омской области рецидивист жестоко избил пасынка из мести его отцу

НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина в Омской области жестоко избил полуторагодовалого сына своей сожительницы из мести отцу ребенка, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

В СК пояснили, что 30 июля в больницу доставили полуторагодовалого малыша из села Новоцарицыно Москаленского района с закрытой травмой живота и повреждениями внутренних органов. Следователи установили, что ребенка избил 23-летний сожитель его матери, неоднократно судимый за имущественные преступления и освободившийся из колонии в этом году.

"По предварительным данным, мотивом послужила месть биологическому отцу ребенка, с которым у подозреваемого возник конфликт в ходе переписки в социальной сети", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего", предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Мужчина арестован.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, в том числе оценят действия должностных лиц органов системы профилактики правонарушений.