СК организовал проверку после пожара в Батайске, где погибла семья

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Доследственная проверка организована в Батайске, где в воскресенье при пожаре погибла семья с двумя малолетними детьми, заявляет пресс-служба СУСК по Ростовской области.
"По предварительным данным, 30 июля, после тушения пожара в частном домовладении, расположенном по ул. Мира в г. Батайске, обнаружены тела двух мальчиков-близнецов, их матери и гражданского супруга женщины", – говорится в сообщении. Отмечается, что по факту гибели семьи организована доследственная проверка.
Как уточняет ведомство, предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.
"Все обстоятельства произошедшего, а также причины пожара будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", – добавили в СУСК.