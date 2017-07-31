Владельца банка "Банкирский дом" объявили в розыск

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фактический собственник лишенного лицензии петербургского банка "Банкирский дом" в Петербурге Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 600 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В августе прошлого года сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Петербургу совместно с местными следователями СК проводят обыск и выемку документов в офисе банка "Банкирский дом" в рамках дела о мошенничестве.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств АО АКБ "Банкирский дом" по признакам преступления… "мошенничество"… Установлено, что к совершению указанного преступления причастен фактический собственник указанной организации Евгений Лыков", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Лыков, будучи фактическим собственником банка, похитил более 600 миллионов рублей, зачислив их на свои счета по фиктивным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы внесении им денег в кассу банка. Однако в кассу Лыков ничего не вносил. Отмечается, что для сокрытия преступления было оформлено более тысячи фиктивных договоров о кредитах физическим лицам без их ведома. Таким образом, в отчетности отражалось, что физлица получили деньги, хотя фактически деньги не выдавались.

"В июле 2017 года Лыков был вызван в ГСУСК России по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения, а также проведения иных следственных действий с его участием. В назначенное время Лыков не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, в связи с чем в настоящее время объявлен в федеральный розыск", — добавляется в сообщении.

ЦБ РФ в марте 2016 года отозвал лицензию у банка "Банкирский дом", указав на несоблюдение нормативов, крупную недостачу в кассе, а также вовлечение в проведение сомнительных операций. В апреле 2016 года арбитражный суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. В июне 2016 года ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению "Банкирским домом" подтвердила недостачу денежной наличности в кредитной организации на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным на сайте ЦБ, Лыков контролировал 90,2% акций банка.