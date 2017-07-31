На Камчатке назвали причину схода оползня рядом с Долиной гейзеров

Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фото

Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл — РИА Новости. Микрооползень сошёл в окрестностях реки Гейзерной вблизи Долины гейзеров на Камчатке, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Сотрудники особо охраняемой территории обнаружили язык оползня длиной около 300 метров над Тройным водопадом во время облёта гейзерного ущелья.

"По предварительной оценке, объём сошедших пород составил порядка 30 тысяч кубометров. Сход грязекаменной массы спровоцировали сильные дожди, которые прошли над юго-восточной частью Камчатки на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что породы, образующие берега реки, не размыты, поэтому прорыва плотины не ожидается.

"Что касается Тройного водопада, над которым 25 или 26 июля в результате ливней сошёл микрооползень, то он находится далеко от экскурсионной зоны — сотрудникам и посетителям Кроноцкого заповедника опасность не угрожала", — пояснил начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин.

В заповеднике также добавили, что за оползневыми процессами на склонах ущелья реки Гейзерной учёные наблюдают с 1985 года. Специалисты отмечают, что чем чаще сходят пласты пород, тем активнее развивается гидротермальная деятельность одного из семи чудес России. Последний оползень сходил в Долине гейзеров в январе 2014 года. Тогда плотина, сформированная грязекаменной массой, образовала в верховьях реки Гейзерной новое подпрудное озеро 700 на 200 метров.