На Камчатке назвали причину схода оползня рядом с Долиной гейзеров
10:5431.07.2017
(обновлено: 11:30 31.07.2017)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл — РИА Новости. Микрооползень сошёл в окрестностях реки Гейзерной вблизи Долины гейзеров на Камчатке, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Сотрудники особо охраняемой территории обнаружили язык оползня длиной около 300 метров над Тройным водопадом во время облёта гейзерного ущелья.
"По предварительной оценке, объём сошедших пород составил порядка 30 тысяч кубометров. Сход грязекаменной массы спровоцировали сильные дожди, которые прошли над юго-восточной частью Камчатки на прошлой неделе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что породы, образующие берега реки, не размыты, поэтому прорыва плотины не ожидается.
"Что касается Тройного водопада, над которым 25 или 26 июля в результате ливней сошёл микрооползень, то он находится далеко от экскурсионной зоны — сотрудникам и посетителям Кроноцкого заповедника опасность не угрожала", — пояснил начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин.
В заповеднике также добавили, что за оползневыми процессами на склонах ущелья реки Гейзерной учёные наблюдают с 1985 года. Специалисты отмечают, что чем чаще сходят пласты пород, тем активнее развивается гидротермальная деятельность одного из семи чудес России. Последний оползень сходил в Долине гейзеров в январе 2014 года. Тогда плотина, сформированная грязекаменной массой, образовала в верховьях реки Гейзерной новое подпрудное озеро 700 на 200 метров.
14 апреля 1941 года на Камчатке гидрологом Кроноцкого заповедника Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисифором Крупениным во время исследования долины реки Шумной была открыта Долина гейзеров.
Долина гейзеров – это геотермальный заповедник на Камчатке в долине реки Гейзерной, впадающей в Кроноцкий залив Тихого океана, часть Кроноцкого государственного биосферного заповедника.
У слияния рек Гейзерная и Шумная на территории около двух квадратных километров находится около 20 крупных гейзеров и множество источников, периодически выбрасывающих фонтаны почти кипящей воды или горячего пара.
Долина гейзеров расположена примерно в 180 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и представляет собой вулканический каньон шириной всего около двух километров и длиной чуть более четырех.
Гейзеры – это разновидность кипящих источников, характеризующихся периодичностью выброса пароводяной смеси. Выделяются следующие стадии деятельности гейзера: стадия наполнения грифона водой, затем излив воды из канала гейзера, выброс пароводяной смеси, парение и стадия покоя. Вокруг гейзеров образуются натечные террасы, конусы, площадки, сложенные кремнистым осадком из вод – гейзеритом.
Наиболее активный участок расположен в нижнем течении реки Гейзерной и протягивается на 3,5 км вверх по течению. Здесь сосредоточены все известные гейзеры, постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, паровые струи.
Самый крупный из гейзеров – Великан – находится на левом берегу реки Гейзерная. Извержение этого гейзера начинается мощным всплеском, а затем столб воды взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м, такое фонтанирование продолжается в течение двух минут, после чего гейзер интенсивно парит. Проходит еще две минуты, и грифон гейзера опустошается от воды, но парение продолжается.
В 1996 году Долина гейзеров была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Долина гейзеров – это уникальный объект для экологического туризма. Для посещения туристами Долина гейзеров была открыта в 1993 году (туризм в Долине был запрещен в 1977 году).
Каждый год в конце мая – начале июня в Долине гейзеров проводится "месяц тишины" – туда не пускают туристов, чтобы не беспокоить в брачный период местных медведей. В остальное время гейзеры могут посещать только организованные группы туристов. Желающих на вертолете доставляют в долину, спрятанную в труднодоступном ущелье.
Каждый из гейзеров имеет определенный режим, извергается в свойственном только ему ритме, но все они действуют с точностью часового механизма. Температура термопроявлений – до 98 С.
Названия гейзеры получили либо из-за характерной окраски гейзерита ("Сахарный", "Жемчужный", "Малахитовый", "Розовый"), либо из-за условий выхода и характера деятельности ("Тройной", "Грот", "Печка", "Недоступный", "Сковородка", "Сосед", "Щель", "Коварный"), либо из-за мощности их деятельности ("Великан", "Фонтан", "Большой", "Малый"). Один из гейзеров назван в честь известного ученого гидрогеолога Валерия Аверьева ("Аверий").