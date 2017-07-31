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Происшествия

На Камчатке назвали причину схода оползня рядом с Долиной гейзеров

10:5431.07.2017
(обновлено: 11:30 31.07.2017)
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© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фотоИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл — РИА Новости. Микрооползень сошёл в окрестностях реки Гейзерной вблизи Долины гейзеров на Камчатке, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Сотрудники особо охраняемой территории обнаружили язык оползня длиной около 300 метров над Тройным водопадом во время облёта гейзерного ущелья.

Дождь. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Камчатке река вышла из берегов из-за сильных дождей
"По предварительной оценке, объём сошедших пород составил порядка 30 тысяч кубометров. Сход грязекаменной массы спровоцировали сильные дожди, которые прошли над юго-восточной частью Камчатки на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что породы, образующие берега реки, не размыты, поэтому прорыва плотины не ожидается.

"Что касается Тройного водопада, над которым 25 или 26 июля в результате ливней сошёл микрооползень, то он находится далеко от экскурсионной зоны — сотрудникам и посетителям Кроноцкого заповедника опасность не угрожала", — пояснил начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин.

В заповеднике также добавили, что за оползневыми процессами на склонах ущелья реки Гейзерной учёные наблюдают с 1985 года. Специалисты отмечают, что чем чаще сходят пласты пород, тем активнее развивается гидротермальная деятельность одного из семи чудес России. Последний оползень сходил в Долине гейзеров в январе 2014 года. Тогда плотина, сформированная грязекаменной массой, образовала в верховьях реки Гейзерной новое подпрудное озеро 700 на 200 метров.

Долина гейзеров на Камчатке: красота, захватывающая дух
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк14 апреля 1941 года на Камчатке гидрологом Кроноцкого заповедника Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисифором Крупениным во время исследования долины реки Шумной была открыта Долина гейзеров.Долина Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатк
© РИА Новости / Алексей Куденко
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14 апреля 1941 года на Камчатке гидрологом Кроноцкого заповедника Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисифором Крупениным во время исследования долины реки Шумной была открыта Долина гейзеров.
© РИА Новости / ПесковПерейти в фотобанкДолина гейзеров – это геотермальный заповедник на Камчатке в долине реки Гейзерной, впадающей в Кроноцкий залив Тихого океана, часть Кроноцкого государственного биосферного заповедника.Гейзер Первенец
© РИА Новости / Песков
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Долина гейзеров – это геотермальный заповедник на Камчатке в долине реки Гейзерной, впадающей в Кроноцкий залив Тихого океана, часть Кроноцкого государственного биосферного заповедника.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУ слияния рек Гейзерная и Шумная на территории около двух квадратных километров находится около 20 крупных гейзеров и множество источников, периодически выбрасывающих фонтаны почти кипящей воды или горячего пара.Инспектор кордона Долины Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
© РИА Новости / Алексей Куденко
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У слияния рек Гейзерная и Шумная на территории около двух квадратных километров находится около 20 крупных гейзеров и множество источников, периодически выбрасывающих фонтаны почти кипящей воды или горячего пара.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкДолина гейзеров расположена примерно в 180 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и представляет собой вулканический каньон шириной всего около двух километров и длиной чуть более четырех.Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров
© РИА Новости / Мария Ващук
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Долина гейзеров расположена примерно в 180 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и представляет собой вулканический каньон шириной всего около двух километров и длиной чуть более четырех.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГейзеры – это разновидность кипящих источников, характеризующихся периодичностью выброса пароводяной смеси. Выделяются следующие стадии деятельности гейзера: стадия наполнения грифона водой, затем излив воды из канала гейзера, выброс пароводяной смеси, парение и стадия покоя. Вокруг гейзеров образуются натечные террасы, конусы, площадки, сложенные кремнистым осадком из вод – гейзеритом.Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гейзеры – это разновидность кипящих источников, характеризующихся периодичностью выброса пароводяной смеси. Выделяются следующие стадии деятельности гейзера: стадия наполнения грифона водой, затем излив воды из канала гейзера, выброс пароводяной смеси, парение и стадия покоя. Вокруг гейзеров образуются натечные террасы, конусы, площадки, сложенные кремнистым осадком из вод – гейзеритом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНаиболее активный участок расположен в нижнем течении реки Гейзерной и протягивается на 3,5 км вверх по течению. Здесь сосредоточены все известные гейзеры, постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, паровые струи.Туристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Наиболее активный участок расположен в нижнем течении реки Гейзерной и протягивается на 3,5 км вверх по течению. Здесь сосредоточены все известные гейзеры, постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, паровые струи.
© РИА Новости / Виктор ГуменюкПерейти в фотобанкСамый крупный из гейзеров – Великан – находится на левом берегу реки Гейзерная. Извержение этого гейзера начинается мощным всплеском, а затем столб воды взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м, такое фонтанирование продолжается в течение двух минут, после чего гейзер интенсивно парит. Проходит еще две минуты, и грифон гейзера опустошается от воды, но парение продолжается.Гейзер Великан в Долине гейзеров
© РИА Новости / Виктор Гуменюк
Перейти в фотобанк
Самый крупный из гейзеров – Великан – находится на левом берегу реки Гейзерная. Извержение этого гейзера начинается мощным всплеском, а затем столб воды взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м, такое фонтанирование продолжается в течение двух минут, после чего гейзер интенсивно парит. Проходит еще две минуты, и грифон гейзера опустошается от воды, но парение продолжается.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкВ 1996 году Долина гейзеров была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.Вид на одну из рек в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
© РИА Новости / Мария Ващук
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В 1996 году Долина гейзеров была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДолина гейзеров – это уникальный объект для экологического туризма. Для посещения туристами Долина гейзеров была открыта в 1993 году (туризм в Долине был запрещен в 1977 году).Туристы на пешеходном маршруте в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферномй заповеднике
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Долина гейзеров – это уникальный объект для экологического туризма. Для посещения туристами Долина гейзеров была открыта в 1993 году (туризм в Долине был запрещен в 1977 году).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКаждый год в конце мая – начале июня в Долине гейзеров проводится "месяц тишины" – туда не пускают туристов, чтобы не беспокоить в брачный период местных медведей. В остальное время гейзеры могут посещать только организованные группы туристов. Желающих на вертолете доставляют в долину, спрятанную в труднодоступном ущелье.Сток гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Каждый год в конце мая – начале июня в Долине гейзеров проводится "месяц тишины" – туда не пускают туристов, чтобы не беспокоить в брачный период местных медведей. В остальное время гейзеры могут посещать только организованные группы туристов. Желающих на вертолете доставляют в долину, спрятанную в труднодоступном ущелье.
© РИА Новости / Лев ГаркавыйПерейти в фотобанкКаждый из гейзеров имеет определенный режим, извергается в свойственном только ему ритме, но все они действуют с точностью часового механизма. Температура термопроявлений – до 98 С.Извержение гейзера Великан
© РИА Новости / Лев Гаркавый
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Каждый из гейзеров имеет определенный режим, извергается в свойственном только ему ритме, но все они действуют с точностью часового механизма. Температура термопроявлений – до 98 С.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНазвания гейзеры получили либо из-за характерной окраски гейзерита ("Сахарный", "Жемчужный", "Малахитовый", "Розовый"), либо из-за условий выхода и характера деятельности ("Тройной", "Грот", "Печка", "Недоступный", "Сковородка", "Сосед", "Щель", "Коварный"), либо из-за мощности их деятельности ("Великан", "Фонтан", "Большой", "Малый"). Один из гейзеров назван в честь известного ученого гидрогеолога Валерия Аверьева ("Аверий").Вид на озеро Гейзерное в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Названия гейзеры получили либо из-за характерной окраски гейзерита ("Сахарный", "Жемчужный", "Малахитовый", "Розовый"), либо из-за условий выхода и характера деятельности ("Тройной", "Грот", "Печка", "Недоступный", "Сковородка", "Сосед", "Щель", "Коварный"), либо из-за мощности их деятельности ("Великан", "Фонтан", "Большой", "Малый"). Один из гейзеров назван в честь известного ученого гидрогеолога Валерия Аверьева ("Аверий").
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