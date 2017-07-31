На Ямале за минувшие выходные ликвидировали более 30 лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Тридцать два лесных пожара ликвидированы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие выходные, 16 очагов на общей площади свыше 8 тысяч гектаров локализованы, сообщает в понедельник правительство ЯНАО.

"За минувшие выходные на Ямале ликвидированы 32 лесных пожара, локализовано – 16 очагов на общей площади свыше 8 тысяч гектаров. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе (21 июля) полностью ликвидировано 186 природных пожаров на общей площади свыше 12 тысяч гектаров. По состоянию на 31 июля в муниципальных образованиях Ямала в зоне авиалесохраны находится 77 действующих пожаров на площади 27 тысяч гектаров, еще 19 тысяч гектаров находится в зоне контроля", — говорится в сообщении.

Сложная обстановка сохраняется в Приуральском (31 пожар), Шурышкарском (23 пожара) и Надымском (11 пожаров) районах.

В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействовано 877 человек личного состава. На Ямал дополнительные силы прибыли в минувшие выходные – около 200 специалистов группировки парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного хозяйства со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием. Личный состав оперативно распределен на наиболее опасные участки природных пожаров в Приуральском и Шурышкарском районах.

"Специалисты отмечают высокую значимость усиления наземной группировки. Работа воздушных судов с водосливными устройствами чрезвычайно важна, однако высокая эффективность достигается при условии тушения оставшихся после водослива участков, чтобы не возгорелось вновь, созданием минерализованных полос, локализацией мест возгорания", — отмечается в сообщении.

В настоящий момент авиапатрулирование осуществляется четырьмя вертолетами, на тушении работают 12 бортов авиации, в том числе БЕ-200ЧС, ИЛ-76, два МИ-8МТВ ВСУ МЧС РФ. Авиация со сливными устройствами за выходные совершила более 322 сбросов воды в очаги возгорания объемом порядка 2,5 тысячи тонн, уточняют власти.

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