Источник: в Кызыле более 30 человек отравились салатом в кафе

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Более 30 человек отравились, предположительно, салатом на семейном празднике в кафе "Империя вкуса" в Кызыле, десять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в Минздраве Тывы.

"В субботу и воскресенье к врачам обратилось 32 человека после семейного праздника, который проводился в кафе "Империя вкуса" в Кызыле. Десять госпитализировано с острой кишечной инфекцией. Среди них один ребенок. Всего четыре ребенка среди отравившихся. Госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что республиканское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.