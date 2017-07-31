Жительница Новокузнецка получила шесть лет колонии за продажу героина

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Кузнецкий районный суд города Новокузнецка приговорил 36-летнюю местную жительницу к 6 годам реального лишения свободы за незаконный сбыт героина в крупном размере, причем в качестве покупателей в изобличившей ее сделке выступили сотрудники управления ФСБ России по Кемеровской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
44.3%Да, это многих остановит
31.1%Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт
24.6%Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи
Собранные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Как уточнили в ведомстве, фигурантка дела — мать двоих детей.
Кузнецкий районный суд Новокузнецка признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима.