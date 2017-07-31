Жительница Новокузнецка получила шесть лет колонии за продажу героина

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Кузнецкий районный суд города Новокузнецка приговорил 36-летнюю местную жительницу к 6 годам реального лишения свободы за незаконный сбыт героина в крупном размере, причем в качестве покупателей в изобличившей ее сделке выступили сотрудники управления ФСБ России по Кемеровской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

Нужно ли уголовное наказание за употребление наркотиков? Да, это многих остановит

Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт

Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи Результаты 44.3% Да, это многих остановит

31.1% Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт

24.6% Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи Все опросы Голосовать

"В результате оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками УФСБ, в ходе легендированной беседы гражданка предложила приобрести крупную партию героина на сумму 200 тысяч рублей. После перевода денежных средств на ее счет, женщина поместила 110 граммов героина в коробку из-под детского питания, которую оставила на обочине дороги, а затем сообщила "покупателю" местонахождение тайника с наркотическим средством", — сказал представитель УФСБ.

Собранные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Как уточнили в ведомстве, фигурантка дела — мать двоих детей.

Кузнецкий районный суд Новокузнецка признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима.