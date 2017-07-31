Спасатели назвали вероятные причины трагедии на реке Лена в Якутии

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Вероятными причинами трагедии на реке Лена в Якутии, где перевернулась лодка с шестью сборщиками ягод, могли стать плохие погодные условия и слишком большое количество пассажиров, считает начальник ГКУ "Служба спасения Якутии" Николай Находкин.

Ночью 29 июля на реке Лена в 30 километрах ниже по течению поселка Тюбя (Булус) Намского района перевернулась моторная лодка, на борту которой находились шесть человек. Люди направлялись из села Намцы вниз по течению на остров Никада за ягодами. На пятерых из них были спасательные жилеты. Два пассажира выплыли на остров, тела двоих погибших найдены, еще двоих ищут.

"Место, где произошла трагедия, это слияние рек Лена и Алдан, славится своей ветреной погодой. Здесь почти всегда есть шторм. Именно он мог стать причиной опрокидывания лодки, тем более что все произошло ночью. Мало того, маломерное судно "Крым" не предназначено для перевозки такого количества пассажиров, да еще в штормовую погоду и при плохой видимости. Однако шансы выжить у людей есть, вода в реке довольно теплая", — приводятся слова Находкина в сообщении службы спасения Якутии.

Отмечается, что поиски двоих пропавших продолжаются. Их осложняет высокий уровень воды в реке и сильное течение, затоплена береговая линия многих островов. Водолазы службы спасения начали обследование акватории реки Лена при помощи ГБО (гидролокатор бокового обзора), ширина реки в этом месте составляет около 10 километров. Поиски пропавших ведут спасатели, полиция, власти и местное население.