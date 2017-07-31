ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Суд в понедельник арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в городе Сатка Челябинской области, сообщила РИА Новости помощник председателя Саткинского горсуда Ольга Кочедыкова.
"Саткинский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении 42-летнего жителя города Сатка", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что мужчина был ранее судим.
По сообщению местных СМИ, подозреваемый был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, он провел в колонии 9 лет и 6 месяцев и вышел на свободу в 2012 году.