Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в суде. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в суде. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Суд в понедельник арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в городе Сатка Челябинской области, сообщила РИА Новости помощник председателя Саткинского горсуда Ольга Кочедыкова.

По данным СУСК РФ, утром 24 июля ушла из дома в городе Сатке и не вернулась 14-летняя девочка , 25 июля следствием было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого в совершении преступления, который рассказал, что днем 24 июля затащил девочку в лесопосадки, убил ее и спрятал тело. Тело девочки нашли в воскресенье.

"Саткинский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении 42-летнего жителя города Сатка", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина был ранее судим.

По сообщению местных СМИ, подозреваемый был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, он провел в колонии 9 лет и 6 месяцев и вышел на свободу в 2012 году.