В Рязанской области восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Электроснабжение около 14,25 тысячи бытовых потребителей в Рязанской области, нарушенное из-за дождя и грозы, восстановлено, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В воскресенье Минэнерго РФ сообщало, что около 12,3 тысячи человек остались без электричества в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий.

30 июля с 14.38 до 23.00 в результате дождя и грозы происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Рязаньэнерго").

"Максимально было отключено: ВЛ 6-10 кВ – 15; ТП 6-10 кВ – 239. Без электроснабжения оставались: бытовые потребители 57 населенных пунктов (около 14,25 тысячи человек); социально значимые объекты – 60. Мощность отключенных потребителей – 6,9 МВт", — говорится в сообщении.

В зоне ответственности ТСО отключенных потребителей не было. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 36 бригад в составе 117 человек и 36 единиц специальной техники.

"31 июля в 1.33 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — отмечается в сообщении.