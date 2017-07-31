Ростехнадзор создал комиссию для расследования аварии в энергосистеме Крыма

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и Крыма в пятницу, сообщается на сайте службы.
Подача электричества в Крыму прекратилась в пятницу днем из-за отключения линий электропередачи. По предварительным данным Минэнерго, причиной сбоя стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края.
Минэнерго РФ уточняло, что в 16.13 мск было восстановлено энергоснабжение всем потребителям Крымского полуострова. К 19.07 мск включена четвертая линия энергомоста и работа Крымской энергосистемы восстановлена полностью.
В пятницу сообщалось, что Минэнерго РФ начало расследование причин аварии, приведшей к ограничению поставок электроэнергии в Крым.
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