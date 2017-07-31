Ростехнадзор создал комиссию для расследования аварии в энергосистеме Крыма

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и Крыма в пятницу, сообщается на сайте службы.

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создала комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и республики Крым… Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин аварии, результаты ее работы будут опубликованы", — говорится в сообщении.

Подача электричества в Крыму прекратилась в пятницу днем из-за отключения линий электропередачи. По предварительным данным Минэнерго, причиной сбоя стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края.

Минэнерго РФ уточняло, что ​в 16.13 мск было восстановлено энергоснабжение всем потребителям Крымского полуострова. К 19.07 мск включена четвертая линия энергомоста и работа Крымской энергосистемы восстановлена полностью.

В пятницу сообщалось, что Минэнерго РФ начало расследование причин аварии, приведшей к ограничению поставок электроэнергии в Крым.

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