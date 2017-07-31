В Приморье проверят соблюдение прав человека в больнице, где вспыхнул пожар

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Члены ОНК посетят больницу ГУФСИН во Владивостоке, где в ходе пожара погибли 4 осужденных, чтобы проверить соблюдение прав человека, а также окажут помощь родным погибших, сообщил РИА Новости председатель президиума приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" Владимир Найдин.

Накануне сообщалось, что из-за пожара в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН РФ во Владивостоке погибли четверо осужденных. Прокуратура края сообщила, что ранее в учреждении уже находили нарушения пожарной безопасности. По данным СК, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания, а погибшие пациенты сами не могли передвигаться без посторонней помощи. Возбуждено дело по статье "халатность".

"Когда я еще был председателем регионального ОНК – два-три месяца назад, – мы регулярно посещали здание больницы, и видели, что проводка там находится в плохом состоянии. Мы указывали на это и начальнику ГУФСИН, и сообщали об этом в прокуратуру. Думаю, изначально, сотрудники больницы тушили пожар, и главная задача у них – не дать возможность осужденным убежать. Но бывают и перегибы", — сказал Найдин.

По его словам, Совет общественных наблюдательных комиссий рекомендовал региональной ОНК в ближайшие дни посетить больницу и провести там проверку по факту нарушения прав человека.

"Ведь это нарушение прав – люди погибли. Члены ОНК посетят учреждение. Само здание – старое, и каждые 3-4 месяца мы говорили о его состоянии, здесь косметический ремонт уже не поможет. Из-за состояния здания здесь нет технической возможности установить современную пожарную сигнализацию, которая тушила бы пожар", — отметил Найдин.

Он добавил, что члены ОНК в случае обращений родственников погибших смогут с ними встретиться. Также родные погибших могут обратиться в суд, чтобы получить компенсацию морального ущерба.