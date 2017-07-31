В Нижневартовске мужчина погиб при ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл — РИА Новости. В результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовске (ХМАО) погиб один человек, еще пятеро пострадали, среди них — двое малолетних детей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Водитель отечественной машины от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, говорится в сообщении автоинспекции.
"Пассажиры Lada Priora, двое детей 2014 года рождения, женщина 1990 и мужчина 1985 годов рождения получили травмы", — отмечает также пресс-служба управления, уточняя, что личность еще одного пострадавшего, находившегося в указанном автомобиле, в настоящее время устанавливается.