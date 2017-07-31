На Дальнем Востоке сгорело более 11 тысяч гектаров леса за сутки

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Пожары на Дальнем Востоке за сутки уничтожили 11,5 тысяч гектаров леса, что втрое больше, чем в конце минувшей недели, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

В пятницу сообщалось, что пожары уничтожили за сутки 3,7 тысячи гектаров. Было зарегистрировано 30 пожаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли пять новых лесных пожаров. С учетом ранее возникших возгораний – 35, из них 32 в Якутии, два на Чукотке и один на Сахалине. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 11,5 тысяч гектаров, почти она пришлась на Якутию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 557 человек, 84 единицы техники, пять воздушных судов.

"К утру понедельника ликвидирован один лесной пожар, продолжает действовать 34 пожара, из них 31 в Якутии, один в Сахалинской области и два в Чукотском автономном округе", — сообщает департамент.