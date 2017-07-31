ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Прокуратура месяц назад находила нарушения пожарной безопасности в больнице ГУФСИН в Приморье, в которой в воскресенье погибли четверо заключенных, сообщает краевая прокуратура.

Накануне сообщалось, что из-за пожара в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН РФ во Владивостоке погибли четверо осужденных.

Прокурор края в прошлом месяце выезжал в учреждение для проверки, и были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. Внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении нарушений, в отношении заменачальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении", информирует ведомство.

"Предварительная причина пожара – возгорание электрической проводки на первом этаже складского помещения… Известно, что все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты", — говорится в сообщении.