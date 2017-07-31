СК назвал вероятную причину пожара в приморской больнице

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Причиной пожара в больнице ГУФСИН во Владивостоке, в ходе которого погибли четверо осужденных, могло стать короткое замыкание, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Накануне сообщалось, что из-за пожара в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН РФ во Владивостоке погибли четверо осужденных, содержащихся в этом лечебно-профилактическом учреждении по медицинским показаниям.

"Проведен осмотр места происшествия. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет принято процессуальное решение.