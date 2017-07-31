СК назвал вероятную причину пожара в приморской больнице

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Причиной пожара в больнице ГУФСИН во Владивостоке, в ходе которого погибли четверо осужденных, могло стать короткое замыкание, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Проведен осмотр места происшествия. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.
В ближайшее время будет принято процессуальное решение.