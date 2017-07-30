В Кировской и Костромской областях 16 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 16 тысяч бытовых потребителей в Кировской и Костромской областях остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

В сообщении отмечается, что в воскресенье с 18.45 по настоящее время в результате дождя и грозы на территории Кировской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях (филиал "МРСК Центра и Приволжья" – "Кировэнерго").

По данным ведомства, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области — около 7,4 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 2 МВт.

На территории Костромской области без электроснабжения остались около 9 тысяч бытовых потребителей. Мощность отключенных потребителей уточняется, говорится в сообщении.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", — отмечает ведомство.

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