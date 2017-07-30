После ДТП с пятью погибшими на Кубани завели дело

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. По факту ДТП в Красноармейском районе Кубани, где погибли пять человек и один пострадал, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Около 3 часов утра в воскресенье на автодороге Темрюк – Краснодар — Кропоткин произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество движения и столкнулся на главной дороге с автомобилем "Мерседес". В результате аварии на месте погибли водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля, еще один пассажир доставлен в больницу.

"В настоящее время по факту ДТП… возбуждено уголовное дело… по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.