В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве девочки-подростка

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Житель города Сатки Челябинской области задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, пропавшей ранее; ее тело нашли спрятанным в лесу, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она рассказала, что утром 24 июля девочка ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого в совершении преступления. Он рассказал, что днем 24 июля затащил девочку в лесопосадки, убил ее и спрятал тело.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с его участием следователями регионального СК России проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти", — сказала Петренко.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, заключила она.