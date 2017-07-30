В Красноярске направили вертолет на поиски пропавшей в тайге девочки

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-8 направлен на поиски 14-летней девочки, пропавшей в Тюхтетском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю девочку, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье убийство.

"В район поисков пропавшей девочки вылетел вертолет МИ-8 с сотрудниками МЧС на борту. 15 человек из Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Красноярского края, спасатель из Сибирского поисково-спасательного отряда присоединятся к поискам", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодня обследовано 73 километра дорог, 50 километров береговой линии реки Чиндат, 95 километров реки Чулым, с воздуха более 700 квадратных километров местности. В поисках участвует 233 человека, в том числе полицейские спецотряда из Красноярска, местные жители. Также привлекается автожир МЧС и беспилотный летательный аппарат Росгвардии, который позволяет вести поиск тепловизором в темное время суток.