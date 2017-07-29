Кузнецова хочет проверить интернат в Коми, где дети обожглись борщевиком

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что необходимо начать комплексную проверку школы-интерната в Коми, где дети получили ожоги от борщевика, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее следователи в Коми возбудили уголовное дело после того, как воспитанники Пажгинской школы-интерната получили ожоги при уборке борщевика.

"Анна Кузнецова считает необходимым осуществить комплексную проверку деятельности Пажгинской школы-интерната (Республика Коми). Об этом она заявила, комментируя инцидент в школе-интернате, связанный с получением воспитанниками ожогов в результате покоса токсичного растения борщевик", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Кузнецова не исключила, что проверке должны быть подвергнуты и другие заведения интернатного типа, расположенные в республике. По ее словам, "проверки интерната в Коми должны быть масштабными и тщательными, в том числе – на предмет иных нарушений в данном учреждении и не только в нем".

Детский омбудсмен сообщила, что направит в Коми не только необходимые запросы, но и сотрудников аппарата уполномоченного для проведения собственной инспекционной проверки.

Кузнецова отметила, что в случае с Пажгинской школой-интернатом речь может идти не просто о недосмотре, но и заведомом подвергании опасности здоровья несовершеннолетних. Она подчеркнула, что "любой взрослый знает, что борщевик – опасное растение, контакт с которым может стать причиной серьезных ожогов".

"Заставлять детей работать с таким растением, тем более – без спецодежды, значит сознательно подвергать их опасности. Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья", — отметила омбудсмен.