Рабочий, заблокированный после обвала на руднике в Якутии, спасен

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рабочий, который был заблокирован в результате обрушения горной породы на руднике в Якутии, спасен, сообщает пресс-служба компании "Алроса", которой принадлежит рудник.
"Заблокированный в результате обрушения горной породы на руднике "Мир" рабочий спасен. Состояние его стабильное", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рудник "Мир" в Якутии после обвала горной породы на шахте работает в штатном режиме. Других пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, рабочий в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу Мирного.