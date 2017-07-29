Рабочий, заблокированный после обвала на руднике в Якутии, спасен

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рабочий, который был заблокирован в результате обрушения горной породы на руднике в Якутии, спасен, сообщает пресс-служба компании "Алроса", которой принадлежит рудник.

"Заблокированный в результате обрушения горной породы на руднике "Мир" рабочий спасен. Состояние его стабильное", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рудник "Мир" в Якутии после обвала горной породы на шахте работает в штатном режиме. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, рабочий в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу Мирного.