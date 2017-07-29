"У него были колоссальные перспективы": в Бурятии убит борец Юрий Власко

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Борец сборной России 20-летний Юрий Власко был убит ночью в субботу во время массовой драки в бурятском селе Горячинск.
Погибший спортсмен был двукратным победителем юниорского чемпионата Европы по борьбе, входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе.
Старший тренер сборной России по борьбе Анатолий Маргиев назвал гибель Власко серьезной потерей для российской борьбы. "Юра входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных наших спортсменов-полутяжей",— сказал Маргиев РИА Новости. "В жизни он был тихим, спокойным и вежливым человеком. Очень жаль, что все так произошло с Юрой", — добавил он.
"У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьезные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни", — рассказал глава Федерации спортивной борьбы России агентству "Р-Спорт".
Убили в драке
По данным СКР по Бурятии, Юрия Власко убили на берегу Байкала во время массовой драки. На его теле обнаружены колото-резаные ранения в области головы и шеи. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", ведется расследование.
Участники драки установлены, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.
"В настоящее время круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых", — сказал он.
Полиция Бурятии занимается установлением причастных к убийству и их задержанием, руководство республиканского МВД взяло расследование под контроль.
Сыщики уже установили очевидцев происшествия, фиксируют их показания и сопоставляют с другими доказательствами.
По информации СК, накануне происшествия в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртного не употребляли.
"Ночью между молодым борцом, организовавшим поездку, и неизвестными лицами из числа местных жителей или отдыхавших туристов произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену ножом были нанесены удары. В результате полученных повреждений он скончался. Нападавшие скрылись с места происшествия", — говорится в сообщении.
Президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал агентству "Р-Спорт", что после турнира Власко пригласил друзей отдохнуть на Байкале, трагедии ничто не предвещало. "Как рассказали очевидцы, случилась незначительная ссора, появились какие-то люди на автомобилях. И без разговоров, с применением холодного оружия лишили жизни человека. Это нелюди!" — заявил он.
"Помним тебя, чемпион"
Болельщики и знакомые выражают соболезнования на странице Юрия Власко в Instagram, где накануне появилось его последнее фото с церемонии награждения.
"Для нас всех ты победитель! Будем помнить", — пишут пользователи в комментариях к снимку.
Соболезнования родным Власко принесла Федерация спортивной борьбы России. "Борцы и тренеры сборных России и вся борцовская общественность соболезнует родным и близким покойного. Глубоко скорбим вместе с вами. Память об Юрие Власко навсегда останется в наших сердцах", — говорится на сайте ФСБР.
Президент организации Михаил Мамиашвили в беседе с RT сообщил, что семье Власко будет оказана посильная помощь.
"Это наша обязанность — подставить свое плечо в организации и проведении траурных процедур. Мы вместе с семьей скорбим, переживаем. Я знал лично этого парня, разделял его стремление самореализоваться. Светлая ему память", — сказал Мамиашвили.
Последний турнир
Соревнования в Улан-Удэ стали последними для борца. В XXV международном турнире среди юниоров на призы Бориса Будаева участвовали 148 спортсменов, Власко одержал уверенную победу в весе до 96 кг. В финальном поединке он победил Эрдэма Цыренжапова со счетом 10:0.
В июне в изданию "Байкал Daily" спортсмен рассказал, что победы на чемпионатах Европы вселили в него уверенность и он мечтает завоевать олимпийскую медаль.
"Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится. Серьезно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя", — говорил Власко.