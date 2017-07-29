В Волгоградской области произошло возгорание сухой травы

КРАСНОДАР, 29 июл — РИА Новости. В Волгоградской области около населенного пункта Каменный Буерак отдельными очагами горит сухая растительность, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Около 14.00 в субботу поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе населенного пункта Каменный Буерак. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание, сил и средств достаточно", — отметили в ведомстве. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Как добавил собеседник, площадь пожара уточняется, сухая растительность "горит отдельными очагами".

"Сильные порывы ветра осложняют процесс тушения. В регионе стояла жара до 41 градуса, теперь небо затянуто тучами и меняется давление",- отметили в ведомстве.

Как добавили в ГУ МЧС, в настоящий момент в пригороде Волгограда наблюдается задымление от горения сухой растительности. На 18.00 очаги возгорания локализованы.