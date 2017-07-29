В ДТП в Ингушетии пострадали пять человек, в том числе трое детей

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Пять человек, среди которых трое малолетних детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД.

"Вечером в пятницу на автодороге Назрань – Малгобек — Нижний Курп 28-летний житель Малгобека, управляя автомашиной ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Volkswagen Polo под управлением 32-летнего жителя Назрани", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате столкновения водитель "Жигулей" и его 26-летний пассажир, а также три девочки пяти, четырех лет и одного года, находившиеся в качестве пассажиров в иномарке, получили различные телесные повреждения. Все потерпевшие госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

По факту аварии проводится проверка.