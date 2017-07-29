В Якутии на реке Лена перевернулась моторная лодка, погиб человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб, двое спасены после переворачивания моторной лодки на реке Лена близ острова Никада в Якутии, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Саха.

Ведутся поиски трех пропавших пассажиров.

"Живых мужчину-водителя перевернувшегося судна и одну из пассажирок обнаружили местные жители, следовавшие мимо острова на лодках. Известно об обнаружении тела одной из женщин", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 29 июля на реке Лена вблизи острова Никада произошло опрокидывание моторной лодки, в которой находились 6 человек. Маломерным судном управлял пенсионер. Группа направлялась в лес на сбор дикорастущей голубики.

По данному факту проводится процессуальная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.