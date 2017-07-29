На участке "красной ветки" московского метро остановлено движение

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Движение поездов на участке Сокольнической линии московского метро от станции Комсомольская до Парка Культуры остановлено по техническим причинам, сообщается в официальном аккаунте подземки в Twitter в субботу.

"8:25 Сокольническая линия. Нет движения поездов между ст. Комсомольская и Парк культуры по техническим причинам", — говорится в сообщении

Отмечается, что службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов на центральном участке линии.

8:40 Сокольническая л., центральный участок. Просим пассажиров по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом — Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2017 г.

​