В Нальчике загорелась подземная цистерна с бензином

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Подземная цистерна с бензином загорелась на территории частного предприятия в Нальчике утром в субботу, в результате пожара никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"В 07.00 мск субботы поступило сообщение, что на территории частного предприятия по улице 1-й Промышленный проезд в Нальчике горит подземная цистерна с бензином", — сказал собеседник агентства.

Пожар, в результате которого никто не пострадал, был ликвидирован в 7.35 мск. В его тушении принимали участие 21 пожарный и четыре единицы техники.

Это второй за последние несколько дней случай возгорания емкостей с огнеопасными материалами в Нальчике. В среду на улице Суворова в Нальчике сгорела автозаправочная станция, где взорвалась цистерна с газом. В результате пожара, площадь которого составляла 200 квадратных метров, пострадал один человек.