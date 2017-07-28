В центре Москвы автомобиль Генпрокуратуры столкнулся с байкером

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автомобиль Генпрокуратуры РФ столкнулся с мотоциклистом в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Автомобиль столкнулся с байкером в районе площади трех вокзалов (Комсомольская площадь — ред.)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, байкер попал в больницу с переломами ног. Ведомственный автомобиль, за рулем которого был водитель с большим стажем, ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами и вез сотрудника прокуратуры на вокзал для отправления в командировку. Как отметили в Генпрокуратуре, первую помощь пострадавшему байкеру оказал водитель.