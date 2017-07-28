В Подмосковье пассажир электрички устроил потасовку с контролерами

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Неизвестный кинул бутылку в окно электрички в ходе потасовки в вагоне на пути из Москвы в Серпухов, из-за разбившегося стекла контролер и двое пассажиров пострадали, передает корреспондент РИА Новости.

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Один из пассажиров кинул бутылку в контролеров, но попал в окно, после этого завязалась потасовка, и контролер дернул стоп-кран. Вследствие инцидента пострадал один из контролеров, а также двое пассажиров, у них серьезные порезы на лице. Поезд на несколько минут остановился на станции, после чего проследовал дальше по маршруту.

Нападавший выбежал из электрички и скрылся.