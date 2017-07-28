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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест на здания и акции по делу водочного магната Шефлера

22:4928.07.2017
(обновлено: 22:51 28.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Мосгорсуда. Архивное фотоСотрудник полиции у здания Мосгорсуда. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда отменил арест, наложенный около 10 лет назад на два здания в центре Москвы и ценные бумаги общей стоимостью более 100 миллионов рублей в рамках уголовного дела в отношении председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Суд признал незаконным отказ СК амнистировать Юрия Шефлера

В 2007 году Басманный суд наложил арест на здания на улице Долгоруковская и на улице Радио, а также на более чем 59 тысяч акций "Тамбовского спиртоводочного предприятия "Талвис", принадлежащие компании S.P.I. Production B.V., и на более чем 50 тысяч акций "СПИ-РВВК", принадлежащих компании S.P.I. Distilleries B.V.

Адвокаты подали три кассационные жалобы в президиум Мосгорсуда, посчитав арест незаконным. По мнению защиты, Басманный суд при наложении ареста не установил срок его применения, в связи с чем на протяжении 10 лет собственники имущества были незаконно ограничены в праве его владения и распоряжения.

Кроме того, просиживающий в Швейцарии Шефлер, которому принадлежат права на популярные марки отечественной водки во многих западных странах, возместил в 2013 году инкриминируемый ему ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

"Президиум Московского городского суда с доводами адвокатов согласился, признал незаконными и отменил постановления Басманного районного суда о наложении ареста на указанное имущество, а производство по ходатайству следователя о наложении ареста на имущество прекратил", — сказал Дрозда.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Адвокат: следователь отказывается амнистировать водочного магната Шефлера
В 2001 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции. В 2013 году Госдума приняла постановление об амнистии, согласно которому уголовные дела по ряду экономических преступлений подлежали прекращению, если обвиняемый возместил ущерб. В этот список входила и статья УК РФ, инкриминируемая Шефлеру. В августе 2013 года он перечислил "Союзплодоимпорту" 1,3 миллиона рублей в счет убытков, вменявшихся в вину бизнесмену в рамках уголовного дела. Но само предприятие оценило свой ущерб в 140 раз больше. Следователь счел несогласие потерпевшей стороны достаточным основанием, чтобы отказать Шефлеру в применении амнистии.

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